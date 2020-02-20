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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية
الخميس 20/فبراير/2020 - 11:32 ص
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نيفين سمير
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بورصة الكويت
ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت ، صباح اليوم الخميس بشكل جماعي، حيث صعد المؤشر العام 0.59 بالمائة، وارتفع الأول 0.75 بالمائة، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13 بالمائة 0.22 بالمائة على الترتيب.
وتصدر قطاع البنوك الارتفاعات ببورصة الكويت اليوم، بنمو نسبته 0.7 بالمائة، يليه العقارات بنحو 0.68 بالمائة، ثم الاتصالات بواقع 0.63 بالمائة، بينما تراجع الخدمات الاستهلاكية وحيداً بانخفاض قدره 0.25 بالمائة.
وجاء سهم "آبــار" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة ببورصة الكويت ، بنمو نسبته 10 بالمائة، فيما تصدر سهم "فيوتشر كيد" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنسبة 10 بالمائة ، وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 37 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1400 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.9 مليون دينار، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.6 مليون دينار مُرتفعاً 1.13 بالمائة، فيما تصدر سهم "لوجستيك" نشاط الكميات بتداول 5.41 مليون سهم مُتراجعاً 2.39 بالمائة.
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