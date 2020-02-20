ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية









بورصة الكويت





ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت ، صباح اليوم الخميس بشكل جماعي، حيث صعد المؤشر العام 0.59 بالمائة، وارتفع الأول 0.75 بالمائة، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13 بالمائة 0.22 بالمائة على الترتيب.





وتصدر قطاع البنوك الارتفاعات ببورصة الكويت اليوم، بنمو نسبته 0.7 بالمائة، يليه العقارات بنحو 0.68 بالمائة، ثم الاتصالات بواقع 0.63 بالمائة، بينما تراجع الخدمات الاستهلاكية وحيداً بانخفاض قدره 0.25 بالمائة.



