"التموين": صناعة الخبز تستهلك 800 ألف طن من القمح





استعرض على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حجم الاستهلاك الشهري للسلع الأساسية في المجتمع المصري من خلال المنتجات التموينية، والتي تبلغ 800 ألف طن للقمح المستخدم في صناعة الخبز، و60 ألف طن من الزيت، و120 ألف طن من السكر، بالإضافة إلى 40 ألف طن من الأرز و20 ألف طن من المكرونة.





ولفت "المصيلحي" في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن المساحة المزروعة حاليًا من القمح تبلغ نحو 3.3 مليون فدان، بزيادة عن العام الماضي والتي بلغت 3.1 مليون فدان، موضحًا أنه خلال موسم الزراعة يتم مراجعة ما تم زراعته فعليًا للقدرة على التنبؤ بالاحتياجات، وقياس الاستهلاك والقدرة على الإنتاج للتنبؤ بالاحتياجات ووضع خطة لاستيفاء هذه الاحتياجات.





وقال "المصيلحي"، إن معادلة عمل الوزارة تعتمد على توفير السلعة قبل الطلب، لضمان توفير احتياجات المواطنين وضبط السوق، منوها بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع للمستهلك.



