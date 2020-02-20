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ماذا يدور في معسكر الأهلي قبل السوبر المصري؟

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:33 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
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ظهرت حالة من التفاؤل داخل فندق إقامة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري.

وشهد فندق الإقامة حالة من السعادة بين اللاعبين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل تناول وجبة الإفطار، حيث قام الجميع بالتشجيع من أجل بث روح الحماس قبل المواجهة المرتقبة.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على عقد عدة جلسات مع اللاعبين، من أجل التأكيد على أهمية المباراة، وضرورة حصد اللقب قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتناول فايلر خلال جلسته، شرح أهم نقاط الضعف في المنافس وضرورة استغلالها من أجل تحقيق الهدف المطلوب والعودة للقاهرة باللقب.

من ناحية أخرى عقد الرباعي الكبير في الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، عدة جلسات مع باقي اللاعبين، لبث روح العزيمة في نفوسهم والشد من أزرهم قبل اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، على لقب كأس السوبر المصري.
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معسكر الاهلي السوبر المصرى الزمالك الاهلي

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