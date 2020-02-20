طبيب علاج إدمان يوضح أفكار مغلوطة عن "الترامادول"

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم نفس بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الخدمة التي يقدمها صندوق علاج الإدمان مجانية تمامًا، وفي سرية تامة، موضحا أنه يمكن لأي متعاطي يرغب في العلاج الاتصال على 16023، ويرد عليه أحد المتخصصين ويحوله لأقرب مركز تابع للصندوق.





وأشار "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الترمادول هو مسكن للنوع الثاني من الألم، يجعل متعاطيه لا يشعر بالألم، ولا يعطي أي طاقة زيادة كما يروج البعض، مضيفا أن تعاطي المواد المخدرة منتشر بين الفئة العمرية من 20 إلى 30 عام.



