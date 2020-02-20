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الجيش الليبي يطالب تركيا بوقف دعم المليشيات الإرهابية

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:31 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات
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شن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، هجومًا عنيفًا على تركيا بسبب تدخلها في شؤون بلاده دون أى مبرر قائلًا: أنقرة وراء تصعيد الأحداث  على الاراضي الليبية".

                                           

وقال المسماري، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إنه لاتعاون أو تهاون مع مجموعات مسلحة بأى شكل من الأشكال بسبب تدخله فى الشأن اللليبي دون اى مبرر .

 

وأضاف المسماري، أن الشعب الليبيي شعب أصيل ولا يُقر أى تدخل فى شأنه الداخلى من أى دولة خارجية مما كان الأنر ، معتبرا أن التوتر مستمر نتيجة طمع الجانب التركي فى النفط .

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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا الميليشيات الارهابية الجيش الليبي

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