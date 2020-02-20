Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد فضائح حفيد مؤسس الجماعة الجنسية.. هل يتم حظر "الإخوان" في فرنسا؟

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:31 ص
Advertisements
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
ياسمين مبروك
Advertisements
بدأ عدد من السياسيين الفرنسيين، مطالبات بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد إعداد ملف كامل عن جرائمها، والكشف عن مراكز الأبحاث الدراسات التي تقوم قطر بتمويلها، وهذا ما أعدته عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه.

مطالب بحظر الإخوان
تصدرت دعوى المطالبة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، في فرنسا، من جديد، حيث طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وزارة الداخلية بمنع تطبيق" يورى فتوي"  الذي أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي الممنوع من دخول فرنسا.

وفي إطار تضييق الخناق على الجماعة المنبوذة، طالب النواب بحذف التطبيق، وذلك بعد يوم من تبني إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي، قرارا بإجبار محركات البحث على استبعاد خطاب الكراهية عبر الإنترنت خلال 24 ساعة. 

تحركات لحظر الإخوان
ويستعجب عدد كبير من السياسيين الفرنسيين لعدم حظر نشاط الإخوان في فرنسا حتى الان، كونها أكبر الدول العلمانية في أوروبا، وكان من بين السياسيين الفرنسيين ناتالي غوليه، والتي قالت أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جدا، وأؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة، إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تماما لفضائل الجمهورية الفرنسية". 

وعلل السياسيين الفرنسيين الأسباب الرئيسية وراء عدم التحرك ضد الجماعة الإرهابية، إلى الأموال الضخمة التي ضختها قطر في فرنسا، ويلخص كتاب بعنوان "جمهورية فرنسا القطرية"، حيث تقول مؤلفته برنجيير بونت إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين، لإيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا.

التضييق على الإخوان
وسابقا، أعلن تنظيم الإخوان الإرهابي في فرنسا، تخليه عن طارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة، بعد اعترافه بإقامة علاقات خارج نطاق الزواج، فيما حظرت السلطات الفرنسية كتابه الجديد.

وكان رمضان اعترف في أحد البرامج التلفزيونية للترويج لكتابه الجديد "واجب الحقيقة"، بإقامة علاقات خارج نطاق الزواج، وأكد التنظيم في بيان أنه "خدع مسلمي فرنسا"، وأصدر القضاء الفرنسي قرارا بحظر الكتاب.

بينما قررت فرنسا، سابقا إلغاء تنظيم حفل خيري على أراضيها لصالح "مركز تكوين العلماء" المنحل في موريتانيا، وهو هيئة اخوانية تابعة لفرع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، لمنع انتشار هذا النوع من الأفكار التي تشكل تهديدا للأمن العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرنسا حظر جماعة الاخوان الاخوان

أخبار تهمك

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ 40 دقيقة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة و نصف

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ أقل من ساعتين

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ 36 دقيقة

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 17 ساعة

بكاء شريف إكرامي وزوجة رمضان صبحي

منذ ساعة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ أقل من ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام الزمالك في قمة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الزعتر لـ"الفجر": تصنيف "الإخوان" تنظيمًا إرهابيًا يضع تركيا وقطر في مأزق

"الإخوان يواجهون خطر الانقراض".. تحركات دولية لتصنيفها كإرهابية.. وخبراء: ورقة ضغط على تركيا وقطر

ما مصير الإخوان بعد إفشال "الداخلية" لجميع مخططاتهم؟

فرنسا تدعو لحظر تطبيق القرضاوي "يورو فتوى" المتطرف

برلمانية فرنسية تطالب بالتحقيق مع بنك قطر لتمويله ودعم الإرهاب

ناتالي جوليه: يجب التحقيق مع بنك قطر حول التسهيلات المصرفية للإرهابيين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:34 ص

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

11:23 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

10:21 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

11:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status