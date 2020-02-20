بعد فضائح حفيد مؤسس الجماعة الجنسية.. هل يتم حظر "الإخوان" في فرنسا؟

بدأ عدد من السياسيين الفرنسيين، مطالبات بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد إعداد ملف كامل عن جرائمها، والكشف عن مراكز الأبحاث الدراسات التي تقوم قطر بتمويلها، وهذا ما أعدته عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه.



مطالب بحظر الإخوان

تصدرت دعوى المطالبة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، في فرنسا، من جديد، حيث طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وزارة الداخلية بمنع تطبيق" يورى فتوي" الذي أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي الممنوع من دخول فرنسا.



وفي إطار تضييق الخناق على الجماعة المنبوذة، طالب النواب بحذف التطبيق، وذلك بعد يوم من تبني إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي، قرارا بإجبار محركات البحث على استبعاد خطاب الكراهية عبر الإنترنت خلال 24 ساعة.



تحركات لحظر الإخوان

ويستعجب عدد كبير من السياسيين الفرنسيين لعدم حظر نشاط الإخوان في فرنسا حتى الان، كونها أكبر الدول العلمانية في أوروبا، وكان من بين السياسيين الفرنسيين ناتالي غوليه، والتي قالت أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جدا، وأؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة، إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تماما لفضائل الجمهورية الفرنسية".



وعلل السياسيين الفرنسيين الأسباب الرئيسية وراء عدم التحرك ضد الجماعة الإرهابية، إلى الأموال الضخمة التي ضختها قطر في فرنسا، ويلخص كتاب بعنوان "جمهورية فرنسا القطرية"، حيث تقول مؤلفته برنجيير بونت إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين، لإيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا.



التضييق على الإخوان

وسابقا، أعلن تنظيم الإخوان الإرهابي في فرنسا، تخليه عن طارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة، بعد اعترافه بإقامة علاقات خارج نطاق الزواج، فيما حظرت السلطات الفرنسية كتابه الجديد.



وكان رمضان اعترف في أحد البرامج التلفزيونية للترويج لكتابه الجديد "واجب الحقيقة"، بإقامة علاقات خارج نطاق الزواج، وأكد التنظيم في بيان أنه "خدع مسلمي فرنسا"، وأصدر القضاء الفرنسي قرارا بحظر الكتاب.



بينما قررت فرنسا، سابقا إلغاء تنظيم حفل خيري على أراضيها لصالح "مركز تكوين العلماء" المنحل في موريتانيا، وهو هيئة اخوانية تابعة لفرع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، لمنع انتشار هذا النوع من الأفكار التي تشكل تهديدا للأمن العام.

