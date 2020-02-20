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نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:27 ص
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كهربا
كهربا
محمد الصو
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افتعل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقليدًا جديدًا قبل مواجهة فريقه أمام الزمالك، بكأس السوبر المصري.

وقام كهربا بعمل تسريحة جديدة في نيولوك جديد، حيث عمل على نقش علامة تشير إلى "الفولت الكهربائي" للتفاؤل منه قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المتوقع أن يظهر اللاعب خلال المباراة سواء أساسيًا أو على دكة البدلاء، على أن يتم الاستعانة به حسب مجريات المباراة وتعليمات الجهاز الفني.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني عقد جلسة مع اللاعب في وجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، خلال الساعات الماضية من أجل تحذيره من أي استفزازات من المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، على لقب كأس السوبر المصري.

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)
نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)
نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)
نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)
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