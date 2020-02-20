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عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:23 ص
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وزير الداخلية
وزير الداخلية
الفجر.. متابعات
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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تفاصيل واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام.

وأشارت الوزارة إلى ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية، من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية، لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنه من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليار وتسعة وستون مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط (6 من موظفى مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد ب 4 محافظات، و5 مستفيدين " مقيمين بمحافظة مطروح " تؤول إليهم تلك الأموال).

واستكمالًا لجهود البحث، ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، تم ضبط تشكيل عصابى آخر، تخصص فى ذات النشاط، مكون من 3 موظفين بمكتبى بريد "برج العرب، المرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، فى إطار التغطية على نشاطهم فى مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين، من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة.
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