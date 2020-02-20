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موعد عودة الأهلي من الإمارات

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي القاهرة في الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة بعد خوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

وتغادر بعثة الفريق التي يترأسها خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، مدينة أبو ظبي بالإمارات في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة في طريقها إلى القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.
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