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لو حابب تزور ليتوانيا Lithuania.. حقائق مدهشة عليك معرفتها أولا

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:22 ص
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ليتوانيا
ليتوانيا
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لو حابب تزور ليتوانيا Lithuania.. حقائق مدهشة عليك معرفتها أولا

ليتوانيا
لو كنت من الناس اللي بتحب تتجه لزيارة الأماكن الغير معروفة سياحيا؛ لكي تتفاجئ بجمالها وتكتب عنها ما وجدته في رحلتك القصيرة، عليك بزيارة ليتوانيا، فهي تعتبر غير مشهورة سياحيا ولكن جمالها خلاب وبها مناظر رائعة ستستمتع كثيرا هناك، وفي حالة كنت تعرف ليتوانيا وترغب في زيارتها قريبا فلابد من أن تعرف عنها بعد الحقائق المدهشة التي تساعدكفي التنقل هناك بسهولة الاستمتاع أكثر.

أين توجد ليتوانيا؟
تعتبر ليتوانيا دولة من دول بحر البلطيق، وعلى حسب الخريطة يحدها  لاتفيا في الشمال، وبيلاروسيا من الشرق، وبولندا وكالنينجراد (روسيا) من الجنوب وبحر البطيق من الغرب، كما تعتبر من دول الأتحاد السوفيتي السابق، ومدتها 4 ساعات من لاتيفيا عن طريق "الباص".
 
لو حابب تزور ليتوانيا اعرف هذه النصائح أولا
-ليتوانيا بلد تتميز بالهدوء والمعالم التي تفضل التقاظ صور تذكارية بجوارها، ولديها طباع ممختلفة عن عن دولة أوروبية قمت بزيارتها سابقا، كما أن شعبها من أكثر الناس طيبة.

- اسعارها رخيصة مقارنة ببقية الدول الأوروبية.. ويمكنك زيارتها في أي نوع من فصول السنة.

- يوجد في ليتوانيا قلعة تراكاي، حيث تم بناءه في سنة 1409، وتم تسميتها نسبة للعاصمة القديمة لتتوانيا، وتتميز بأنها في جزيرة ومحاطة بالبحيرات.

- لو حابب تاكل هناك في المطاعم لازم تعرف أن البطاطس عندهم داخلة في معظم الاكلات، ومن أشهر الأطباق هناك هو الـ Cepelinai، وهو عبارة عن بطاطس محشية لحم أو جبن أو مشروم، وهناك شوربة eet Root أو جذور الشمندر، ذات طعم أحمر مميز.

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