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سياسيون يمنيون: "الإصلاح" متورط في أحداث المهرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:39 ص
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حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
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تورط حزب الإصلاح باليمن، بالأحداث التي شهدتها محافظة المهرة، يوم الإثنين الماضي، والمتمثلة بإعتراض قوات التحالف العربي التي كانت في طريقها إلى منفذ شحن لتأمينه ومنع عمليات التهريب، وفقًا لمصادر سياسية يمنية.

 

وكشفت المصادر السياسية اليمنية، مخططات الإصلاح الهادفة إلى إفشال إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي بهدف توحيد الجهود لإستكمال تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

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الكلمات المفتاحية

حزب الاصلاح تورط الإصلاح اليمن أحداث المهرة

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