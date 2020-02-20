صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة اليوم





أخبار البورصة المصرية





إستهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم بشأن سعر الفائدة ، حيث مالت توقعات الخبراء نحو تثبيتها فى ظل ارتفاع نسب التضخم و استقرار سعر الصرف و اطلاق العديد من المبادرات التحفيزية للإقراض فى مجال تمويل العقارى و الصناعى و ارتفاع الحد الاقصى للاقراض الاستهلاكى.

مؤشرات البورصة المصرية



