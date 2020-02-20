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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة اليوم

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:30 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

إستهلت مؤشرات البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الخميس ،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مع ترقب قرار  البنك المركزي  اليوم  بشأن سعر الفائدة ، حيث مالت توقعات الخبراء نحو تثبيتها فى ظل ارتفاع نسب التضخم و استقرار سعر الصرف و اطلاق العديد من المبادرات التحفيزية للإقراض فى مجال تمويل العقارى و الصناعى و ارتفاع الحد الاقصى للاقراض الاستهلاكى.
 
مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة الصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13734.6.نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل مستوى 1234.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1360 نقطة.
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