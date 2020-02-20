تعرف على موعد حفل نوال الزغبي في الكويت

تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في المغرب، وذلك يوم 29 فبراير الجاري.



ومن المقرر أن تشدو نوال خلال الحفل بمجموعة من أغانيها المميزة منها "مش مسامحة"،"صبح صبح"، "عينيك كدابين"، "كاراميل"،ياجدع"، "معرفش ليه"، "طول عمرى"،"كدة باى"، "شو أخبارك"، "أغلى الحبايب"، "مين حبيبى أنا"،"غريب الراي"، "الناس العزاز"، "عادي".





وفي سياق آخر، طرحت نوال الزغبي مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "القوية"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية" القوية"من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماستر محمد المقهور.