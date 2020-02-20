الرئيس: الجزائر مستعدة للتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بليبيا

صرح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في مقابلة نشرت، اليوم الخميس، بأن الجزائر مستعدة للعمل كوسيط في أي محادثات لوقف إطلاق النار في ليبيا.

صرح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في مقابلة نشرت، اليوم الخميس، بأن الجزائر مستعدة للعمل كوسيط في أي محادثات لوقف إطلاق النار في ليبيا.