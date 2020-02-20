محسن عادل: تعديل قواعد القيد في البورصة يساهم في تحقيق الشفافية

كشف الدكتور محسن عادل، نائب رئيس البورصة السابق، تفاصيل تعديل قواعد القيد في البورصة لحماية حقوق المساهمين.





وأوضح "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن فكرة قواعد القيد بدأت بتنظيم العمليات الخاصة بقيد الاوراق المالية داخل السوق المصري، لضمان وجود حالة توازن بين الإفصاح والشفافية وضوابط الحوكمة، والقواعد الخاصة بالإفصاح عن القوائم المالية وغيره.



