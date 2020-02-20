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محسن عادل: تعديل قواعد القيد في البورصة يساهم في تحقيق الشفافية
الخميس 20/فبراير/2020 - 10:29 ص
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رقية جمال
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كشف الدكتور محسن عادل، نائب رئيس البورصة السابق، تفاصيل تعديل قواعد القيد في البورصة لحماية حقوق المساهمين.
وأوضح "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن فكرة قواعد القيد بدأت بتنظيم العمليات الخاصة بقيد الاوراق المالية داخل السوق المصري، لضمان وجود حالة توازن بين الإفصاح والشفافية وضوابط الحوكمة، والقواعد الخاصة بالإفصاح عن القوائم المالية وغيره.
وأشار نائب رئيس البورصة السابق، إلى أن الهدف الوصول لأفضل منظومة ممكنة لعمليات القيد تضمن حقوق المساهمين والمستثمرين داخل البورصة، وضمان حالة السيولة الموجودة فيها، موضحًا أن تعديل قواعد القيد في البورصة يهدف بشكل أساسي للفصل الرقابي بين المطلعين على المعلومات الداخلية وبين تعاملاتهم داخل السوق، مع وضع ضوابط تتعلق بالاطلاع على البيانات المالية، ووضع منهج جديد يرتبط بشكل أساسي بالعمليات الخاصة والتطورات التي تشهدها عمليات القيد في السوق، بما يساهم في تحسين درجة الشفافية والمصداقية المتعلقة بالأدوات الرقاية.
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