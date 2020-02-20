Advertisements
Advertisements
Advertisements

إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب وهى تعد قناة متخصصة في نشر كل ما يُفيد المجتمع الضريبي المصري بما يساهم في زيادة الوعى الضريبي من خلال فيديوهات مبسطة عن كافة الإجراءات الضريبية ونشر إعلانات التوعية وغيرها، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير المالية بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة ، تناسب كل الشرائح المستهدفة ، لضمان بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين وكل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة الضريبية.


وأشار "عبد القادر" أن مصلحة الضرائب قد قامت بإتاحة تطبيق لأجهزة المحمول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب ، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية ، وكذلك إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك الاستعلام عن الوحدات الحسابية وسيتم تطوير هذا التطبيق بصفة دورية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والجودة في الأداء، حيث يعد هذا التطبيق من إحدى قنوات الاتصال المختلفة التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية للوصول إلى كافة المواطنين بصفة عامة، والمجتمع الضريبي بصفة خاصة.


 ولفت "عبد القادر" إلى أن مركز اتصالات مصلحة الضرائب يُعد أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد الآليات الرئيسية لبناء الوعي الضريبي، وأدوات قياس الرأى العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، بما يُسهم فى جودة التخطيط الاستراتيجي، مشيراً أن هذا المركز يغطي كافة الخدمات الضريبية سواء لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من خلال الخط الساخن 16395.


 وأوضح رئيس المصلحة أن نجاح هذه التجارب الجديدة باستخدام الوسائل الإلكترونية  فى مد جسور التواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي ، مرهونة بالتفاعل الجدي من قبل الممولين والمسجلين والمجتمع بأكمله ، فمصلحة الضرائب تبذل كل الجهد من أجل الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة.


 وقالت سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي أن مصلحة الضرائب سعت للتوسع في استخدام كافة المنصات الإعلامية والحوارية والإلكترونية لبناء الوعي الضريبي والتواصل مع المجتمع الضريبي ، وتم بالفعل إطلاق صفحة الفيسبوك الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية والتي من خلالها يتم نشر رسائل مبسطة لنشر الوعي الضريبي والإجابة على كافة التعليقات والاستفسارات بأسلوب سهل وفي أسرع وقت ممكن ، وكذلك نشر فيديوهات توعية ضريبية وكافة المعلومات والأخبار الضريبية ، وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة والذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل تقديم الإقرارات الضريبية، مشيرة أنه جاري انشاء حساب لمصلحة الضرائب على موقع تويتر حتى نستغل كافة منصات التواصل الاجتماعي بأفضل طريقة ممكنة.


وأشارت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية مع كافة شرائح المجتمع الضريبي سواء من خلال مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة، أو من خلال التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بجميع الغرف التابعة له في مختلف المحافظات، وكذلك مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية الاجنبية مثل غرفة التجارة الفرنسية، والأمريكية، والألمانية والبلجيكية والكندية وغيرها، موضحة أن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، و كيفية التسجيل بالمنظومة و إدخال الإقرارات إلكترونيا ،كما يتم تقديم شرح وافى عن كافة الخدمات الموجودة بالمنظومة.


وأوضح  رئيس وحدة الإعلام  أن المصلحة قد قامت بحملتين للتوعية الضريبية عن كل من الفاتورة الضريبية وأهميتها للمواطنين وكذلك مخاطبة المسجلين بضرورة أداء واجبهم وإصدار الفاتورة الضريبية ، وكذلك حملة عن الإقرارات الضريبية في كل من الصحف والتليفزيون وهذه الحملات تسهم في زيادة الوعي الضريبي ، و رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.
Advertisements

أخبار تهمك

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ ساعتين و 35 دقيقة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام الزمالك في قمة السوبر

منذ ساعة و نصف

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ ساعتين و 37 دقيقة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. وتزف خبرًا سارًا

منذ حوالي 4 ساعات

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

07:59 ص

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

08:00 ص

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

07:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status