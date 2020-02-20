حربي يبحث عن سوزي.. تفاصيل وأحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35

مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35.. تصدرت الحلقة الـ35 "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما عُرضت مساء أمس الأربعاء، على شاشة "cbc".





بداية مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35





وشهدت بداية مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35، زيارة مفاجئة من حربي، الشخصية التي تدور حولها تفاصيل المسلسل، والذي يقوم بدوره الفنان محمد رجب، لـ "صباح"، أخته في المستشفى.





حربي يتخفى في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35





وتخفى "حربي" في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35 في زي طبيب، حتى لا يتعرف عليه أحد، ويتمكن من الدخول إلى المستشفى، وساعده على ذلك "جمال"، ثم يعرض "صابر" صورة شريف على "نور"، التي تعرفت عليه، وقالت أنه كان من ضيوف "سوزي"، وكان عندها ليلة مقتل "صفية".





مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35 وتفريغ الكاميرات





وتعرفت الشرطة على صورة "نور" التي كانت مع "حربي" في المنزل، من خلال تفريغ الكاميرات، التي كانت في فيلا رفعت.





الأمن يتتبع حربي في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35





وزع رجال الأمن صورتي "نور" و"حربي" من أجل الإدلاء بأماكنهم أو نشر أي معلومات عنهم، وتظهر زوجة رفعت الثانية حيث تعود من الخارج بعد سفر زوجته ليلى ويقابل رفعت المحامى الخاص به ويخبره برغبته في معرفة تفاصيل حول حياة سوزى للوصول إلى معلومات عن قاتل ابنته.





نهاية مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35





وشهدت أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35 تطورًا وإثارة كبيرة، ولاقت إعجابًا كبيرًا لدى الكثيرين، والمسلسل من 45 حلقة، من بطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، غلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الدراما.



