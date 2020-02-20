Advertisements
Advertisements
Advertisements

حربي يبحث عن سوزي.. تفاصيل وأحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:23 ص
Advertisements
مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35
مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35
Advertisements
 مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35.. تصدرت الحلقة الـ35 "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما عُرضت مساء أمس الأربعاء، على شاشة "cbc".

بداية مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35

وشهدت بداية مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35، زيارة مفاجئة من حربي، الشخصية التي تدور حولها تفاصيل المسلسل، والذي يقوم بدوره الفنان محمد رجب، لـ "صباح"، أخته في المستشفى.

حربي يتخفى في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35

وتخفى "حربي" في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35 في زي طبيب، حتى لا يتعرف عليه أحد، ويتمكن من الدخول إلى المستشفى، وساعده على ذلك "جمال"، ثم يعرض "صابر" صورة شريف على "نور"، التي تعرفت عليه، وقالت أنه كان من ضيوف "سوزي"، وكان عندها ليلة مقتل "صفية".

مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35 وتفريغ الكاميرات

وتعرفت الشرطة على صورة "نور" التي كانت مع "حربي" في المنزل، من خلال تفريغ الكاميرات، التي كانت في فيلا رفعت.

الأمن يتتبع حربي في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35

وزع رجال الأمن صورتي "نور" و"حربي" من أجل الإدلاء بأماكنهم أو نشر أي معلومات عنهم، وتظهر زوجة رفعت الثانية حيث تعود من الخارج بعد سفر زوجته ليلى ويقابل رفعت المحامى الخاص به ويخبره برغبته في معرفة تفاصيل حول حياة سوزى للوصول إلى معلومات عن قاتل ابنته.

نهاية مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35

وشهدت أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35 تطورًا وإثارة كبيرة، ولاقت إعجابًا كبيرًا لدى الكثيرين، والمسلسل من 45 حلقة، من بطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، غلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الدراما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل محمد رمضان مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 مسلسل الاخ الكبير الاخ الكبير محمد رمضان الاخ الكبير

أخبار تهمك

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 18 ساعة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام الزمالك في قمة السوبر

منذ ساعة و نصف

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. وتزف خبرًا سارًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 14 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2019.. بعد ظهور تامر حسني "ولد الغلابة" ترند في السعودية

ملخص الحلقة 28 لأهم مسلسلات رمضان 2019

"تكبيرات العيد".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

لهذا السبب.. مسلسل "الأخ الكبير" يتصدر تريند "جوجل"

مسلسل الأخ الكبير الحلقه 29.. هروب حربي من السجن وخطف نور

تفاصيل مسلسل الأخ الكبير الحلقة 28 وهروب حربي من المستشفى ونجاته من القتل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

07:59 ص

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

08:00 ص

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

07:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status