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بيب جوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:18 ص
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جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بقاءه مع الفريق الإنجليزي بصرف النظر عن مصيره من المشاركة الأوروبية في الموسمين المقبلين.

 

وقرر مانشستر سيتي الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" في "أقرب فرصة" أملاً في إلغاء ما وصفه النادي "بالإجراءات المجحفة".

 

وقال جوارديولا: "إذا لم يقوموا بإقالتي سأكون موجوداً، أحب هذا النادي، أحب التواجد هنا، إنه فريقي وسأكون موجوداً بصرف النظر عن أي شيء.. سنلعب بأفضل طريقة ممكنة لدينا الكثير من الأمور المثيرة التي نلعب من أجلها".

 

وأضاف: "تحدثنا عما يجب علينا القيام به حتى نهاية الموسم خاصة بالنسبة للناس التي تعشق هذا النادي".

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مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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