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حملات مرورية مكثفة على المحاور والطرق السريعة

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:24 ص
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المرور
المرور
نسمة رمضان
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كثفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، تواجدها من خلال الحملات، على الطرق والمحاور والطرق السريعة، لإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات، وسحب الكثافات لضمان وصول المواطنين لأماكنهم.

وشنت الإدارة، حملات مكثفة؛ لضبط المخالفات المرورية وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع.

ونشرت الإدارة، الرادار وسيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، على الطرق السريعة، للحد من وقوع الحوادث المرورية، ومنع ظهور أي كثافات.

وشهدت الطرق الآتية كثافات مرورية في ذروة الصباح:

-شارع السودان عند مترو جامعة الدول.

-زحام بشارع فيصل وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود.

-كوبري أكتوبر من التحرير وغمرة والقادم من صلاح سالم لرمسيس.

-الدائري في الاتجاهين كارفور المعادي واتجاه التجمع عند سعد الشاذلي.
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