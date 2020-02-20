كادت أن تفقد بصرها.. غادة رجب تكشف ما حدث لها في شهر العسل

غادة رجب، كشفت الفنانة غادة رجب، عن تفاصيل إصابتها في شهر العسل، حيث سقطت على عينها في حمام الفندق، مشيرة إلى أنها كادت أن تفقد بصرها، لولا لطف الله عز وجل بها.





وجاء هذا أثناء حلولها ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية cbc، كما تحدثت هي وزوجها الشاعر عبد الله حسن عن قصة حبها، وعن سبب رفضهما إقامة حفل زفاف.



