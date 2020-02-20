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كادت أن تفقد بصرها.. غادة رجب تكشف ما حدث لها في شهر العسل

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:03 ص
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بوابة الفجر
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غادة رجب، كشفت الفنانة غادة رجب، عن تفاصيل إصابتها في شهر العسل، حيث سقطت على عينها في حمام الفندق، مشيرة إلى أنها كادت أن تفقد بصرها، لولا لطف الله عز وجل بها.

وجاء هذا أثناء حلولها ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية cbc، كما تحدثت هي وزوجها الشاعر عبد الله حسن عن قصة حبها، وعن سبب رفضهما إقامة حفل زفاف.

وقالت غادة رجب إنها كانت ترفض فكرة إقامة حفل زواج وكان يؤيدها في الرأي زوجها عبد الله حسن، ولكن والدتها عارضت هذا تماما، لذا قاما بحجز قاعة في أحد المساعد".
كادت أن تفقد بصرها.. غادة رجب تكشف ما حدث لها في شهر العسل
كادت أن تفقد بصرها.. غادة رجب تكشف ما حدث لها في شهر العسل
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غادة رجب عبد الله حسن المطربة غادة رجب الشاعر عبد الله حسن

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