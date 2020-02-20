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خبير اقتصادى: الدولار قد يكسر حاجز الـ15 جنيه في حالة واحدة

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:12 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤشر جيد جدًا؛ لكونه مرتبط بحياة المواطن حيث أن 70% من سلعنا الأساسية والغذائية مستوردة من الخارج، وعندما تنخفض تكلفة الاستيراد يعني أن المواطن يصبح قادر على شراء كميات أكبر من السلع.

وأوضح "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن أهم أسباب انخفاض سعر الدولار هو زيادة المعروض من الدولار مع نقص الطلب عليه؛ نتيجة زيادة معدلات السياحة، وزيادة الصادرات المصرية التي وصلت لـ 28 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج التي وصلت لـ 29 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس التي وصلت لـ 5.8 مليار دولار، والاستثمار في أدوات الدين.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن سعر الدولار وصل اليوم نحو 15.56 جنيه، وهو انخفض نحو 25% منذ صدور قرار تعويم الجنيه، ولكن عدم انخفاض أسعار السلع بهذه النسبة؛ لكون مازال هناك تجار جشعين ومستورين يعتبروا أن هذا هامش ربح لهم، مشددًا على ضرورة أن تجلس الحكومة مع التجار والمستوردين للحديث عن عدم استغلال المواطنين.

وتابع، أن تراجع سعر الدولار له مردود على جذب مزيد من الاستثمارات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، متوقعًا أن يكسر الدولار حاجز الـ 15 جنيه حال تزايد المعروض من الدولار، مع وجود بديل مصري للسلع المستوردة.
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