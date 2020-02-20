إيوان: "هذه الأغنية تصف حياتي.. وبشجع النادي الأهلي" (حوار)

الفجر الفني



وإلى نص الحوار:

ما سبب غيابك الفترة الماضية؟



ماهي تفاصيل أعمالك الفنية القادمة؟



ما هي أقرب الأعمال الفنية لقلبك سواء غنتها بصوتك أو لمطربين آخرون؟



من المطرب الذي تحب أن تلحن له في الفترة الماضية؟



ما هي الأسباب التي تساعد الفنان في الحفاظ على النجومية؟



مع من كنت تحب الغناء معه في زمن الفن الجميل؟



ما الصعوبات التي واجهتك في بداية مشوارك الفني؟



هل تتذكر أول أغنية قمت بغناءها؟ ومن أول شخص أكتشف ذلك؟



ما هي أفضل مرحلة عمرية بحياتك؟



ما الفريق الرياضي الذي تقوم بتشجيعه؟



المنتخب اللبناني، ومن مصر بشجع الأهلي، واكثر أصحابي من مصر يشجعوا الأهلي فأحبه كثيراً.



لماذا قمت بتغير اسمك إلى إيوان؟



غيرت اسمي لأن في لبنان حاولنا أن نبحث عن اسم يكون موسيقي نوعاً ما، وما يكون ديني في نفس الوقت.



هل سنراك الفترة القادمة في مجال التمثيل؟



ما بعرف، ولكن إذا جاء سيناريو وورق جيد سوف نفعل ذلك .



ما الدور الذي تتمنى أن تقدمه؟



من الممكن أن يكون شئ لايت كوميدي و إذا كان دراما فأحبه أن يقص قضية عن واقعنا الإجتماعي الذي نعيش به شئ يعكس الواقع، أو شئ به من تجربتي التي عشتها إذا كانت على المستوى الشخصي أو الفني.



أغنية تصف الكثير من حياة إيوان؟



"بفتكر الخير" من ألبومي الجديد.



ما الحظات الجميلة في حياة إيوان التي لا يمكن نسيانها؟



لحظات النجاح والحب التي مريت بها في حياتي .



ما هي طقوسك في عيد الحب؟



اذا كنت مغروم فأحب كثيراً أن أكون مع شريكتي.



حدثنا عن أول حب في حياتك؟



كان بالمدرسة، وكان عمري 10 سنين، وعلمت عندما إنتهينا من الدراسة.



من الجندي المجهول في حياتك؟



أهلي، دائماً واقفين بجانبي طوال هذه المسيرة، وهذا الدعم الأهم.





وجه رسالة لجمهورك من خلال "الفجر الفني"



اشتقت لكم، وبشكر من وقفوا بجانبي على المستوى الشخصي أو على السوشيال ميديا.



هل تفكر في الزواج مرة ثانية؟



بالتأكيد، إذا وجدت نصيب.





فنان لبناني حظى بمحبة وشعبية جماهيرية كبيرة في كافة الدول العربية، تمتع بكل مقومات النجومية قدم لنا باقة مميزة من أجمل الأغنيات والألحان المختلفة بصوته العذب الفريد من نوعه، ترك علامة في قلوب الجمهور وعقولهم، عاصر أجيال مختلفة، حديثنا عن الفنان إيوان.فتح الفنان إيوان قلبه لـ"" وتحدث معنا في أمور كثيرة، عن حياته الشخصية وعن أعماله القادمة، وطريقة الوصول للنجومية، وأمور أخرى سنستعرضها لكم خلال السطور المقبلة.أشياء وقصص كثيرة فمنهم إنهاء عقودي السابقة التي كانت عالقة مع شركة ميلودي، ولكن حالياً قمت بإنضمام لشركة مزيكا.حالياً أنا بقوم بعمل أغنيتين سنجل مع شركة مزيكا، وسوف أقوم بتصويرهم وطرحهم قبل رمضانكل عمل يُعمل بحِس جيد، من ألبومي الأخير أغنية" بفتكر الخير" أما لغيري فيوجد الكثير من الأعمال مثل عمل "أصالة" الجديد ، ألبوم تامر" الأخير كان جبد كثيراً، وحالياً ألبوم "عمرو دياب" حبيته كثير، وأكثرهم كانت أغنية "سهران" و"جميلة" الذي قام بغنائها مع إبنته، وكانوالألبوم فيه روح عمرو دياب القديمة التي نحبها.الكثير ومنهم إليسا وأصالة وكارول سماحة.أهم شئ العمل الجيد بالإضافة إلى التسويق الجيد والقبول لدى الفنان.شادية ، احبها كثيراً كشخصية فنية وكصوت قريب جدا من قلبي.صعوبات كانت الإعتراف بي في البداية، وموافقة أهلي ودعمهم لي.كانت موشح بالمدرسة، ومعلمة اللغة العربية هي أول من قامت باكتشافي.فترة صعودي الفني كانت جميلة كثيراً، لأني كنت بنتهي دراستي وبنطلق ولكن الآن صار لدي نضوج، وكان يوجد أشياء جميلة لي ولم أقدرها لكن حالياً، صرت أقدم كل شئ، وبقدر وجود أهلى حتى، اللحظة الجميلة التي أقضيها مع والدتي أو صديق حقيقي لي .