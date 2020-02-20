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إيوان: "هذه الأغنية تصف حياتي.. وبشجع النادي الأهلي" (حوار)
الخميس 20/فبراير/2020 - 10:12 ص
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حوار/نادين نجدي
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فنان لبناني حظى بمحبة وشعبية جماهيرية كبيرة في كافة الدول العربية، تمتع بكل مقومات النجومية قدم لنا باقة مميزة من أجمل الأغنيات والألحان المختلفة بصوته العذب الفريد من نوعه، ترك علامة في قلوب الجمهور وعقولهم، عاصر أجيال مختلفة، حديثنا عن الفنان إيوان.
فتح الفنان إيوان قلبه لـ"الفجر الفني" وتحدث معنا في أمور كثيرة، عن حياته الشخصية وعن أعماله القادمة، وطريقة الوصول للنجومية، وأمور أخرى سنستعرضها لكم خلال السطور المقبلة.
وإلى نص الحوار:
ما سبب غيابك الفترة الماضية؟
أشياء وقصص كثيرة فمنهم إنهاء عقودي السابقة التي كانت عالقة مع شركة ميلودي، ولكن حالياً قمت بإنضمام لشركة مزيكا.
ماهي تفاصيل أعمالك الفنية القادمة؟
حالياً أنا بقوم بعمل أغنيتين سنجل مع شركة مزيكا، وسوف أقوم بتصويرهم وطرحهم قبل رمضان
ما هي أقرب الأعمال الفنية لقلبك سواء غنتها بصوتك أو لمطربين آخرون؟
كل عمل يُعمل بحِس جيد، من ألبومي الأخير أغنية" بفتكر الخير" أما لغيري فيوجد الكثير من الأعمال مثل عمل "أصالة" الجديد ، ألبوم تامر" الأخير كان جبد كثيراً، وحالياً ألبوم "عمرو دياب" حبيته كثير، وأكثرهم كانت أغنية "سهران" و"جميلة" الذي قام بغنائها مع إبنته، وكانوالألبوم فيه روح عمرو دياب القديمة التي نحبها.
من المطرب الذي تحب أن تلحن له في الفترة الماضية؟
الكثير ومنهم إليسا وأصالة وكارول سماحة.
ما هي الأسباب التي تساعد الفنان في الحفاظ على النجومية؟
أهم شئ العمل الجيد بالإضافة إلى التسويق الجيد والقبول لدى الفنان.
مع من كنت تحب الغناء معه في زمن الفن الجميل؟
شادية ، احبها كثيراً كشخصية فنية وكصوت قريب جدا من قلبي.
ما الصعوبات التي واجهتك في بداية مشوارك الفني؟
صعوبات كانت الإعتراف بي في البداية، وموافقة أهلي ودعمهم لي.
هل تتذكر أول أغنية قمت بغناءها؟ ومن أول شخص أكتشف ذلك؟
كانت موشح بالمدرسة، ومعلمة اللغة العربية هي أول من قامت باكتشافي.
ما هي أفضل مرحلة عمرية بحياتك؟
فترة صعودي الفني كانت جميلة كثيراً، لأني كنت بنتهي دراستي وبنطلق ولكن الآن صار لدي نضوج، وكان يوجد أشياء جميلة لي ولم أقدرها لكن حالياً، صرت أقدم كل شئ، وبقدر وجود أهلى حتى، اللحظة الجميلة التي أقضيها مع والدتي أو صديق حقيقي لي .
ما الفريق الرياضي الذي تقوم بتشجيعه؟
المنتخب اللبناني، ومن مصر بشجع الأهلي، واكثر أصحابي من مصر يشجعوا الأهلي فأحبه كثيراً.
لماذا قمت بتغير اسمك إلى إيوان؟
غيرت اسمي لأن في لبنان حاولنا أن نبحث عن اسم يكون موسيقي نوعاً ما، وما يكون ديني في نفس الوقت.
هل سنراك الفترة القادمة في مجال التمثيل؟
ما بعرف، ولكن إذا جاء سيناريو وورق جيد سوف نفعل ذلك .
ما الدور الذي تتمنى أن تقدمه؟
من الممكن أن يكون شئ لايت كوميدي و إذا كان دراما فأحبه أن يقص قضية عن واقعنا الإجتماعي الذي نعيش به شئ يعكس الواقع، أو شئ به من تجربتي التي عشتها إذا كانت على المستوى الشخصي أو الفني.
أغنية تصف الكثير من حياة إيوان؟
"بفتكر الخير" من ألبومي الجديد.
ما الحظات الجميلة في حياة إيوان التي لا يمكن نسيانها؟
لحظات النجاح والحب التي مريت بها في حياتي .
ما هي طقوسك في عيد الحب؟
اذا كنت مغروم فأحب كثيراً أن أكون مع شريكتي.
حدثنا عن أول حب في حياتك؟
كان بالمدرسة، وكان عمري 10 سنين، وعلمت عندما إنتهينا من الدراسة.
من الجندي المجهول في حياتك؟
أهلي، دائماً واقفين بجانبي طوال هذه المسيرة، وهذا الدعم الأهم.
وجه رسالة لجمهورك من خلال "الفجر الفني"
اشتقت لكم، وبشكر من وقفوا بجانبي على المستوى الشخصي أو على السوشيال ميديا.
هل تفكر في الزواج مرة ثانية؟
بالتأكيد، إذا وجدت نصيب.
فتح الفنان إيوان قلبه لـ"الفجر الفني" وتحدث معنا في أمور كثيرة، عن حياته الشخصية وعن أعماله القادمة، وطريقة الوصول للنجومية، وأمور أخرى سنستعرضها لكم خلال السطور المقبلة.
وإلى نص الحوار:
ما سبب غيابك الفترة الماضية؟
أشياء وقصص كثيرة فمنهم إنهاء عقودي السابقة التي كانت عالقة مع شركة ميلودي، ولكن حالياً قمت بإنضمام لشركة مزيكا.
ماهي تفاصيل أعمالك الفنية القادمة؟
حالياً أنا بقوم بعمل أغنيتين سنجل مع شركة مزيكا، وسوف أقوم بتصويرهم وطرحهم قبل رمضان
ما هي أقرب الأعمال الفنية لقلبك سواء غنتها بصوتك أو لمطربين آخرون؟
كل عمل يُعمل بحِس جيد، من ألبومي الأخير أغنية" بفتكر الخير" أما لغيري فيوجد الكثير من الأعمال مثل عمل "أصالة" الجديد ، ألبوم تامر" الأخير كان جبد كثيراً، وحالياً ألبوم "عمرو دياب" حبيته كثير، وأكثرهم كانت أغنية "سهران" و"جميلة" الذي قام بغنائها مع إبنته، وكانوالألبوم فيه روح عمرو دياب القديمة التي نحبها.
من المطرب الذي تحب أن تلحن له في الفترة الماضية؟
الكثير ومنهم إليسا وأصالة وكارول سماحة.
ما هي الأسباب التي تساعد الفنان في الحفاظ على النجومية؟
أهم شئ العمل الجيد بالإضافة إلى التسويق الجيد والقبول لدى الفنان.
مع من كنت تحب الغناء معه في زمن الفن الجميل؟
شادية ، احبها كثيراً كشخصية فنية وكصوت قريب جدا من قلبي.
ما الصعوبات التي واجهتك في بداية مشوارك الفني؟
صعوبات كانت الإعتراف بي في البداية، وموافقة أهلي ودعمهم لي.
هل تتذكر أول أغنية قمت بغناءها؟ ومن أول شخص أكتشف ذلك؟
كانت موشح بالمدرسة، ومعلمة اللغة العربية هي أول من قامت باكتشافي.
ما هي أفضل مرحلة عمرية بحياتك؟
فترة صعودي الفني كانت جميلة كثيراً، لأني كنت بنتهي دراستي وبنطلق ولكن الآن صار لدي نضوج، وكان يوجد أشياء جميلة لي ولم أقدرها لكن حالياً، صرت أقدم كل شئ، وبقدر وجود أهلى حتى، اللحظة الجميلة التي أقضيها مع والدتي أو صديق حقيقي لي .
ما الفريق الرياضي الذي تقوم بتشجيعه؟
المنتخب اللبناني، ومن مصر بشجع الأهلي، واكثر أصحابي من مصر يشجعوا الأهلي فأحبه كثيراً.
لماذا قمت بتغير اسمك إلى إيوان؟
غيرت اسمي لأن في لبنان حاولنا أن نبحث عن اسم يكون موسيقي نوعاً ما، وما يكون ديني في نفس الوقت.
هل سنراك الفترة القادمة في مجال التمثيل؟
ما بعرف، ولكن إذا جاء سيناريو وورق جيد سوف نفعل ذلك .
ما الدور الذي تتمنى أن تقدمه؟
من الممكن أن يكون شئ لايت كوميدي و إذا كان دراما فأحبه أن يقص قضية عن واقعنا الإجتماعي الذي نعيش به شئ يعكس الواقع، أو شئ به من تجربتي التي عشتها إذا كانت على المستوى الشخصي أو الفني.
أغنية تصف الكثير من حياة إيوان؟
"بفتكر الخير" من ألبومي الجديد.
ما الحظات الجميلة في حياة إيوان التي لا يمكن نسيانها؟
لحظات النجاح والحب التي مريت بها في حياتي .
ما هي طقوسك في عيد الحب؟
اذا كنت مغروم فأحب كثيراً أن أكون مع شريكتي.
حدثنا عن أول حب في حياتك؟
كان بالمدرسة، وكان عمري 10 سنين، وعلمت عندما إنتهينا من الدراسة.
من الجندي المجهول في حياتك؟
أهلي، دائماً واقفين بجانبي طوال هذه المسيرة، وهذا الدعم الأهم.
وجه رسالة لجمهورك من خلال "الفجر الفني"
اشتقت لكم، وبشكر من وقفوا بجانبي على المستوى الشخصي أو على السوشيال ميديا.
هل تفكر في الزواج مرة ثانية؟
بالتأكيد، إذا وجدت نصيب.
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