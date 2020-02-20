Advertisements
Advertisements
Advertisements

غادة رجب تتصدر "ترند" جوجل بعد نشر صورة لها من أول يوم بشهر العسل

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:59 ص
Advertisements
غادة رجب
غادة رجب
Advertisements
تصدرت المطربة غادة رجب "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما نشر زوجها الشاعر عبدالله حسن، صورة لها بأول يوم بـ "شهر العسل".

غادة رجب ضيفة "معكم"

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي المطربة غادة رجب وزوجها، خلال برنامج "معكم"، والمذاعب عبر فضائية "cbc".

غادة رجب تتعرض لحادث

وكادت أن تفقد غادة رجب عينها بعدما سقطت في حمام، إحدى الفنادق وارتطمت بالأرض، ما أصابها بأضرار بالغة بعينها اليسرى.

غادة رجب والإصابة

وعلقت غادة رجب على الحادث الذي تعرضت له قائلةً: "عيني كانت هتروح لولا لطف ربنا.. وصوت بصوت عالي".

غادة رجب عولجت بالأعشاب

وتابعت: "المنطقة اللي كنا بها مفيهاش إسعاف.. حتى العلاج بيتم بالأعشاب.. وزوجي التقط لي صور للاحتفاظ بها كذكرى.

اغنية غادة رجب الجديدة

وقدمت غادة رجب خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، أحدث أغانيها الجديدة تحت عنوان "كلام كبار" من تأليف عبدالله حسن زوجها، والتي لاقت إعجابًا كبيرًا من الحضور.

"كلام كبار" للمطربة غادة رجب

وغنَت غادة رجب لأول مرة أغنيتها الجديدة، التي أشارت إلى أنها استعدت لهذه الأغنية جيدًا، من أجل عرضها مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي.

صورة غادة رجب

وعنفت غادة رجب زوجها عبدالله بسبب نشر صورتها وهي مصابة، إصابة بالغة بعينها، وسألته على الهواء "بعتها ليه؟"، في إشارة إلى غضب المطربة الفنانة من نشر الصورة.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. وتزف خبرًا سارًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام الزمالك في قمة السوبر

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 18 ساعة

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 14 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

07:59 ص

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

08:00 ص

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

07:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status