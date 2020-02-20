غادة رجب تتصدر "ترند" جوجل بعد نشر صورة لها من أول يوم بشهر العسل

تصدرت المطربة غادة رجب "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما نشر زوجها الشاعر عبدالله حسن، صورة لها بأول يوم بـ "شهر العسل".





غادة رجب ضيفة "معكم"





واستضافت الإعلامية منى الشاذلي المطربة غادة رجب وزوجها، خلال برنامج "معكم"، والمذاعب عبر فضائية "cbc".





غادة رجب تتعرض لحادث





وكادت أن تفقد غادة رجب عينها بعدما سقطت في حمام، إحدى الفنادق وارتطمت بالأرض، ما أصابها بأضرار بالغة بعينها اليسرى.





غادة رجب والإصابة





وعلقت غادة رجب على الحادث الذي تعرضت له قائلةً: "عيني كانت هتروح لولا لطف ربنا.. وصوت بصوت عالي".





غادة رجب عولجت بالأعشاب





وتابعت: "المنطقة اللي كنا بها مفيهاش إسعاف.. حتى العلاج بيتم بالأعشاب.. وزوجي التقط لي صور للاحتفاظ بها كذكرى.





اغنية غادة رجب الجديدة





وقدمت غادة رجب خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، أحدث أغانيها الجديدة تحت عنوان "كلام كبار" من تأليف عبدالله حسن زوجها، والتي لاقت إعجابًا كبيرًا من الحضور.





"كلام كبار" للمطربة غادة رجب





وغنَت غادة رجب لأول مرة أغنيتها الجديدة، التي أشارت إلى أنها استعدت لهذه الأغنية جيدًا، من أجل عرضها مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي.





صورة غادة رجب





وعنفت غادة رجب زوجها عبدالله بسبب نشر صورتها وهي مصابة، إصابة بالغة بعينها، وسألته على الهواء "بعتها ليه؟"، في إشارة إلى غضب المطربة الفنانة من نشر الصورة.







