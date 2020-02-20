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وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون ضد شلل الأطفال

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:06 ص
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الانتهاء من تطعيم 16 مليونا و694 ألفا و238 طفلًا في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

وقالت الوزيرة: إن الحملة بدأت بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 16 فبراير، وانتهت يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

وتأتي الحملات في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال، كانت تستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، ونجحت الحملة في تخطي المستهدف بنسبة تغطية وصلت لـ100.6%.

ومن ناحيته، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم تطعيم 21 ألفا و213 طفلا من غير المصريين" المقيمين على أرض مصر" خلال الحملة وذلك بالمجان أسوة بالمصريين، في إطار إتاحة الخدمات الطبية والوقائية لضيوف مصر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن التطعيم في الريف كان يتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن فالتطعيم بها تم تنفيذه من خلال فرق متحركة تجوب الشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأورد أنه تم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى مشاركة نحو 90 ألف فرد من الأطقم الطبية بالحملة، حيث تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال.

وأردف أن الحملة وفرت أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ4 أيام فترة تنفيذ الحملة، لافتا إلى متابعة أعمال الحملة يوميًا للتأكد من الوصول إلى المستهدف المطلوب وتذليل أي صعوبات قد تواجه فرق الحملة، وذلك من خلال الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.

ونوه بأنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006.

واختتم بأنه على الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها مرض شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.
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قم شلل أطفال الوالح

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