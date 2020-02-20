استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 20-2-2020 في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، وتشهد اسعار العملات حالة من الاضطراب مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القليلة الماضية حيث يواجه الدولار واليورو حالة من الخسائر خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.





سعر اليورو اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.81 جنيه للشراء، 16.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.89 جنيه للشراء، و17.02 جنيه للبيع.









سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.23 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.28 جنيه للشراء، 20.43 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.









سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.79 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.95 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.







