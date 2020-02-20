رقم مميز ينتظر كهربا في السوبر المصري

يلاقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم الخميس، في مباراة السوبر المصري، والذي سوف يقام في الإمارات.





ويرجح الكثير كفة كهربا في مواجهة الزمالك، الذي من الممكن أن يشارك في أول ديربي له مع الأهلي.





وكان محمود كهربا قد انتقل إلى صفوف الأهلي في يناير الماضي، قادمًا من أفيش البرتغالي، والذي انتقل إليه بعد الخروج من الزمالك.





كهربا شارك في 5 لقاءات ديربي سابقة بقميص الزمالك، استطاع خلالها أن يسجل هدف وحيد فقط في مباراة كأس السوبر 2015.





وسيكون كهربا على موعد مع رقم سوف يسجل بإسمه، إذ سيصبح أول لاعب يسجل للأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، حيث أحرز كهربا هدف في ثنائية الزمالك، عندما خسر الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.





الوحيد الذي سجل للأهلي في السوبر بعد انتقاله للقلعة الحمراء، هو معتز اينو عام 2008 في شباك الزمالك، عندما انتهى اللقاء بفوز الأحمر بثنائية نظيفة، ولكنه لم يسجل للأبيض.





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