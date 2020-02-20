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وزيرة التعاون الدولي تناقش مع وزير الخارجية الكويتى تعزيز العلاقات الثنائية

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:00 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، خلال زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت، بحضور السفير طارق القونى، سفير مصر لدى الكويت، والشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتى، وعبدالوهاب أحمد البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.


وورحب رئيس وزراء الكويت فى بداية الاجتماع، بالدكتورة رانيا المشاط، خلال زيارتها إلى الكويت، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، معربا عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبا، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات، مؤكدا حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا على المستوى الاقتصادي والتنموي، مشيدا بالنمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت وبالإصلاحات التي نجحت مصر في تحقيقها بمجال الاقتصاد تحت قيادة الرئيس.


وقدمت الوزيرة، الشكر لرئيس وزراء الكويت، على مساندة دولة الكويت لبرنامج الحكومة المصرية للاصلاح الاقتصادي، وقيامها بتمويل عدد من المشروعات التنموية فى مصر من خلال الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، خاصة فى شبه جزيرة سيناء، معربة عن تطلع مصر لتعميق الشراكة الاقتصادية والتنموية مع دولة الكويت الشقيقة، وتوحيد الجهود والتنسيق امام مؤسسات التمويل الدولية.


وخلال اللقاء، بحث الجانبان، تعميق العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع، وزيادة التعاون الثنائي بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل العربية التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.


وعقب ذلك، التقت رانيا المشاط، بسمو الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير طارق القونى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، ومروان عبد الله الغانم، نائب مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والمستشار ناصر صنهات القحطانى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربى. 


وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة والمتينة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الإهتمام المشترك، ومنها تركيز المشروعات التنموية التى يساهم فيها الصندوق الكويتى للتنمية فى مصر على أولويات برنامج الحكومة المصرية.


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