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الأهلي والزمالك "قمة" سوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:51 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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قمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك، حيث يفتتح ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، أبوابه لاستقبال لقاء من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية، على لقب كأس السوبر المصري، وذلك في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس.

أهلي فايلر يسعى للفوز باللقب الثاني عشر في السوبر
يدخل النادي الأهلي مواجهة الليلة وهو عازما على تحقيق الانتصار، والفوز بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه، حيث سبق وتوج الفريق بالبطولة 11 مرة وهو صاحب الصدارة في الفوز بالبطولة، وسيلعب السويسري رينيه فايلر بطريقته المعتادة معتمدا على قدرات لاعبيه الهجومية وفي مقدمتهم أجايي وحسين الشحات وأفشة لتحقيق الانتصار.

الزمالك يتسلح بالروح بعد الفوز بالسوبر الإفريقي
بمعنويات تعانق السماء يدخل فريق الزمالك قمة الليلة، حيث نجح الفارس الأبيض في الفوز بلقب السوبر الإفريقي على الترجي التونسي الجمعة الماضية، ويسعى الفرنسي كارتيرون للفوز بلقب ثاني في أقل من أسبوع، وسيعول كارتيرون على خبرات لاعبيه أشرف بن شرقي وطارق حامد وفرجاني ساسي لتحقيق الانتصار.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2020

حدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري 2020 حيث يلتقي الفريقان يوم 20/2/2020 الموافق 26/6/1441 في مدينة أبوظبي الإماراتية على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سيتم نقل مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري 2020 على قنوات أبو ظبي الرياضية ، فيما تعمل إدارة قناة أون سبورت على الحصول على حقوق إذاعة السوبر المصري بالتنسيق مع قنوات أبو ظبي الرياضية ، كما ذكرت عدد من المصادر الإعلامية عن نية مؤسسة أبو ظبي للإعلام الإماراتية عن إطلاق قناة خاصة لنقل مجريات مباراة السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك لتحمل القناة اسم كلاسيكو العرب ، حيث كشفت عدد من المصادر أن قنوات أبوظبي تسعى لتقديم تغطية كبيرة للقاء الكروي المنتظر لنقل المباراة بتقنية عالية للاستمتاع بمشاهداتها عبر قنواتها الرياضية .


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