الأهلي والزمالك "قمة" سوبر
موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر
المصري 2020
حدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الأهلي
والزمالك في بطولة السوبر المصري 2020 حيث يلتقي الفريقان يوم 20/2/2020 الموافق
26/6/1441 في مدينة أبوظبي الإماراتية على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة الثامنة
مساء بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
سيتم نقل مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري 2020 على قنوات أبو ظبي الرياضية ، فيما تعمل إدارة قناة أون سبورت على الحصول على حقوق إذاعة السوبر المصري بالتنسيق مع قنوات أبو ظبي الرياضية ، كما ذكرت عدد من المصادر الإعلامية عن نية مؤسسة أبو ظبي للإعلام الإماراتية عن إطلاق قناة خاصة لنقل مجريات مباراة السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك لتحمل القناة اسم كلاسيكو العرب ، حيث كشفت عدد من المصادر أن قنوات أبوظبي تسعى لتقديم تغطية كبيرة للقاء الكروي المنتظر لنقل المباراة بتقنية عالية للاستمتاع بمشاهداتها عبر قنواتها الرياضية .