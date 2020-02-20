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القومي للطفولة: أغلب الانتهاكات الجسدية تحدث في المدارس

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن سرعة استجابة خط نجدة الطفل في التعامل مع الشكاوى سبب نجاحه وثقة المواطنين والحكومة فيه.

وأضاف: "أننا تلقينا أكثر من 700 ألف مكالمة خلال عام 2019، أسفرت عن 20 ألف بلاغ وارد من محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، الشرقية، ثلث هذه البلاغات حول العنف ضد الأطفال سواء لفظي أو جسدي أو جنسي، وأغلب الانتهاكات الجسدية تحدث في المدارس وداخل الأسرة سواء تعرض الأطفال للأذى بين بعضهم وبعض، أو من المعلمين، أو بسبب التنمر". 

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك انتهاكات داخل الأسرة بإيذاء لفظي وجسدي وجنسي، موضحًا: أن هناك طفلة جاءت تطلب إرشاد نفسي، وبالحديث معها تبين انها تتعرض لتحرش من والدها، وتم القبض على الأب ويجرى معه التحقيق أمام النيابة العامة. 

وناشد أي طفل يتعرض لإيذاء لفظي أو جسدي أو جنسي حتى داخل الأسرة بالاتصال على الخط الساخن 16000، مشددًا على أن هناك تدخل سريع لنجدة الطفل حتى من الإيذاء داخل أسرته، مؤكدًا أنه يتم التعامل بسرية وخصوصية تامة عند ورود بلاغات تخص العنف ضد الأطفال، وننسق مع الجهات المعنية ويكون الطفل في عهدتنا عند حدوث خطر يهدد أمنه.

وتابع، أن هناك لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث مكونة من المجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة، وتلقينا أكثر من 1600 بلاغ حول ختان الإناث، ونجحنا في انقاذ العديد من الفتيات من ختان الإناث، ونسعى لبحث ثغرات القانون وتشديد العقوبة للتصدي لختان الإناث.
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