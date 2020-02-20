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حقيقة انضمام حمدي النقاز لاعب الزمالك لنادي سودوفا بطل ليتوانيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
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انضم التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، أمس اليوم الأربعاء، ووقع عقود انضمامه رسميا لنادي سودوفا بطل ليتوانيا.

وقرر حمدي النقاز فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، حيث رحل دون علم النادي منذ شهرين، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم حصوله على مستحقانه المالية المتأخرة.

وأكد نادي سودوفا، بطل ليتوانيا، أنه ضم اللاعب حمدي النقاز، ظهير أيمن فريق الزمالك، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي (مدة 6 أشهر)

وبعد فتح باب القيد خلال الفترة الحالية في الدوري الليتواني، فضل النقاز الانتقال هناك، رغبة منه في خوض المباريات والمشاركة.

ولعب النقاز حوالي 8 لقاءات بواقع 5 في مسابقة الدوري، و3 لقاءات في دورى أبطال إفريقيا، ولم يسجل أي أهداف خلال اللقاءات التي شارك فيها.

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