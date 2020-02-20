يتفوق على تنظيم القاعدة.. الكشف عن جرائم "الإصلاح" باليمن

قتل ضابط يمني رفيع، بعد تعرضه للاعتقال والتعذيب في سجن سري للإخوان في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة حلفاء قطر.

وذكرت مصادر يمنية، أن الضابط في الشرطة العسكرية بمأرب ضيف الله السوادي لقي حتفه عقب اعتقاله وتعذيبه حتى الموت مع اثنين من مرافقيه.

يذكر أن الضابط العسكري اليمني، تعرض للتعذيب واثنين من مرافقيه أحدهم فقد عقله والآخر يعاني من آثار التعذيب في أحد المشافي بمأرب.