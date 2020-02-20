خبر صادم لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا

تحدث النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أخر تطورات إصابة ماركوس راشفورد، مهاجم الشياطين الحمر.

وأكد مدرب الشياطين الحمر، أن إصابة راشفورد أسوأ مما كان يتوقع، وأن مشاركة اللاعب مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020 محل شك.

وتعرض راشفورد لإصابة في الظهر بعد 16 دقيقة فقط من مشاركته في مباراة الشياطين الحمر وولفرهامبتون، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1\0 في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة ‘‘ميرور‘‘ البريطانية: ‘‘اللاعب خضع لفحص وربما كان أشد مما كنا نأمل ونتوقع، لقد شعر بخير قبل بضعة أيام من ذلك‘‘.

وأضاف: ‘‘لم أكن أعلم أن الأمر يستغرق هذا الوقت للتعافي، عندما يتعافى تمامًا سيكون أقوى لذلك من المهم ألا نتسرع في ذلك، آمل أن يلعب هذا الموسم، ستكون مجرد لمسة وتذهب نحو النهاية، نأمل أن نتمكن من تجاوز هذه البطولة وإطالة الموسم‘‘.

وأنهى أولي تصريحاته قائلًا: ‘‘إذا لم يكن لائقًا بما يكفي، فلن يشارك في اليورو‘‘.