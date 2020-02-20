Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبر صادم لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:48 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

تحدث النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أخر تطورات إصابة ماركوس راشفورد، مهاجم الشياطين الحمر.

 

وأكد مدرب الشياطين الحمر، أن إصابة راشفورد أسوأ مما كان يتوقع، وأن مشاركة اللاعب مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020 محل شك.

 

وتعرض راشفورد لإصابة في الظهر بعد 16 دقيقة فقط من مشاركته في مباراة الشياطين الحمر وولفرهامبتون، والتي  انتهت بفوز الأول بنتيجة 1\0 في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي.

 

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة ‘‘ميرور‘‘ البريطانية: ‘‘اللاعب خضع لفحص وربما كان أشد مما كنا نأمل ونتوقع، لقد شعر بخير قبل بضعة أيام من ذلك‘‘.

 

وأضاف: ‘‘لم أكن أعلم أن الأمر يستغرق هذا الوقت للتعافي، عندما يتعافى تمامًا سيكون أقوى لذلك من المهم ألا نتسرع في ذلك، آمل أن يلعب هذا الموسم، ستكون مجرد لمسة وتذهب نحو النهاية، نأمل أن نتمكن من تجاوز هذه البطولة وإطالة الموسم‘‘.

 

وأنهى أولي تصريحاته قائلًا: ‘‘إذا لم يكن لائقًا بما يكفي، فلن يشارك في اليورو‘‘.

Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام الزمالك في قمة السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. وتزف خبرًا سارًا

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 16 ساعة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

07:59 ص

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

08:00 ص

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

07:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status