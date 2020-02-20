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كهربا في أول قمة بعد انتقاله للأهلي من الزمالك.. كيف كان الظهور الأول لمن سبقوه؟

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:41 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي إلى مباراة الديربي في السوبر المصري التي تجمع بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس.

 

ربما يشهد أول مشاركة للمتنقل حديثًا إلى النادي الأهلي محمود كهربا، في أول ديربي يجمعه بناديه السابق الزمالك.

 

كهربا هو اللاعب رقم 11 الذي انتقل من الزمالك إلى الأهلي، إذ كان أول من فتح هذا الباب هو رضا عبدالعال في موسم 1993-1994، ومن بعده جاء مجدي طلبة عام 1996، ثم نادر السيد عام 2005.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" كيف كانت مشاركة آخر 7 لاعبين في الديربي انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي

 

في البداية عام 2004 عندما انتقل إسلام الشاطر إلى الأهلي، وشارك في أول ديربي في 12-2-2005، عندما انتهى اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، ولعب 79 دقيقة.

 

وانتقلا محمد صديق وطارق السعيد في عام 2006، وخاضا أول مباراة ديربي لهما في 30-12-2006، عندما شاركا كبدلاء، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف.

 

محمد صديق لعب 36 دقيقة، بينما شارك طارق السعيد في 19 دقيقة من عمر المباراة.

 

بالإضافة إلى المعتز بالله إينو عام 2007، وشارك في أول ديربي ولكنه كان في دوري أبطال إفريقيا عندما فاز الأهلي بثنائية مقابل هدف، عندما لعب اللقاء في 20-7-2008، ولعب 45 دقيقة فقط.

 

وجاء هاني العجيزي عام 2008، وخاض أول قمة في 23-4-2009، حينها انتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، ولعب 15 دقيقة فقط.

 

فيما خاض صبري رحيل أول مباراة ديربي بعد انتقاله للأهلي في 28-6-2014، عندما فاز الأحمر بهدف دون رد، ولعب خلالها الـ90 دقيقة كاملة.

 

وفي النهاية مؤمن زكريا وهو الوحيد الذي استطاع أن يسجل ثنائية في أول ديربي له والذي أقيم في 21-7-2015، خلال 82 دقيقة لعبهم، حينها انتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

 

فهل سيتمكن كهربا في حال مشاركته أن يسجل في أول ديربي له مع الأهلي؟

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