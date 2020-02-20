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وزيرة التضامن: لن نتهاون في حق أي طفل بدور الرعاية

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:42 ص
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
رقية جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن هناك بعض المخالفات التي تحدث داخل مؤسسات دور الرعاية، وهناك حملات مكثفة وصرامة شديدة في التعامل مع المخالفات التي تتم في هذه المؤسسات.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المؤسسات تحتاج لرقابة من الحكومة والمجتمع معًا، وهناك خط ساخن للإبلاغ عن أي مخالفات بأي دار وهو رقم 15044. 


وتابعت أننا نكشف الغطاء عن المخالفات داخل دور الرعاية بمنتهى الشفافيةk ولا ولن نتهاون في حق إهانة أي طفل، معقبة: "عيب للقائم على هذه المؤسسات، وعيب علينا كمسئولين أن نتقبل هذا الوضع، وعلينا أن نختار موظفينا أكثر، وندربهم أكثر".

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة وزارة الصحة هالة زايد هالة ازايد الصحة

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