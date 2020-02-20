وفاة شخصين وإصابة 25 بفيروس كورونا في إيران

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أنه تم وضع 25 شخصًا مصابين بفيروس كورونا، في العناية المركزة فيمستشفى بمدينة قم الإيرانية، وفقًا لقناة "بي بي سي" الفارسية.

وقد أعلنت السلطات الإيرانية، إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل، بعد نفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية في العديد من الصيدليات.

وكشف وزارة الصحة الإيرانية، عن وفاة شخصين بالكورونا في قم، بينما عقدت السلطات اجتماعات مختلفة مع مسؤولي المدينة، لتبني التدابير اللازمة للسيطرة على الفيروس.

وقال مستشار وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زادة، إن الشخصين الذين توفيا اليوم إثر إصابتهما بفيروس كورونا، كانا طاعنين في السن.

وأوضح رئيس جامعة قم للعلوم الطبية محمد رضا قدير، أنه خلال الأيام السبعة الماضية، انتشرت أمراض الجهاز التنفسي في قم بشكل غير مسبوق".