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"توفى شقيقه في ظروف غامضة".. معلومات لا تعرفها عن جمال إسماعيل

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:36 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يصادف اليوم الخميس الموافق 20 من فبراير ذكرى ميلاد الفنان الراحل جمال إسماعيل، والذي اشتهر بتجسيد الشخصيات الطيبة والحكيمة ونجح فيها ولاقت استحسان الجمهور.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني معلومات عن جمال إسماعيل وأشقائه.

وهناك معلومة لايعرفها الكثير أن الفنان جمال إسماعيل لديه شقيق كان مشهور ويدعى أنور ولكنه عاش في ظل ظروف صعبة جدًا، إلى أن عثر عليه ميتًا داخل شقة مفروشة في حي السيدة زينب، دون معرفة السبب حتى الآن.

كما أن للفنان جمال إسماعيل شقيق آخر وهو الموسيقار على إسماعيل الذي قدم عددا من الأعمال الغنائية الجيدة.

وشارك جمال في عدة أعمال مميزة ومنها: مافيا، تيتو، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، صراع العشاق، وغيرها.

توفي الفنان الكبير فجر الأربعاء 18 ديسمبر 2013 عن عمر ناهز ال80 عام ، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب ، و أقيم له عزاء في مسجد (قوات المسلحة) في القاهرة ، و حضر العزاء كوكبة من النجوم.

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