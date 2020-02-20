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ألمانيا.. العثور على مسلح ميتا بمنزله يشتبه في قتله 9

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:43 ص
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مـحــمد حســــــــــين
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عثرت الشرطة الألمانية على مسلح يشتبه في إطلاقه النار على تسعة أشخاص في اثنين من حانة الشيشة في منزله بمدينة جنوب غرب ألمانيا، حسبما أعلنت الشرطة، اليوم الخميس.

تم اكتشاف جثة أخرى في منزل الرجل في هاناو، وهي مدينة تقع شرقي المركز المالي لفرانكفورت حيث وقع إطلاق النار، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الشرطة، في بيان: "لا توجد مؤشرات على تورط مشتبه بهم آخرين. من المحتمل أن يكون الجاني أحد القتيلين. التحقيقات في هوية الضحايا والجاني مستمرة".

رفعت الشرطة عدد القتلى إلى تسعة بعد أن توفي شخص متأثر بجروحه. تشير معلوماتهم إلى أن المسلح انتحر في منزله بعد فراره في سيارة سوداء، لكن الدافع وراء الهجمات غير واضح.

وقال كان لوكا فريسينا، الذي يدير والده وشقيقه أحد الحانات اللذين هاجمهما المسلح، إنه هرع إلى مكان الحادث بعد تلقيه أنباء عن إطلاق النار.

وأضاف "فريسينا": "سمعت أن أبي تأثر وأخي الصغير، وهم يديرون الكشك، وليس لدي الكثير لأفعله حيال ذلك. ولكن بعد ذلك رأيت كلاهما - لقد شعرت بالرعب وكانا يبكيان وكل شيء. لذلك شعر الجميع بالصدمة".

وقالت صحيفة بيلد الجماهيرية، إن الرجل مواطن ألماني وأنه تم العثور على مستودعي ذخيرة وبندقية في سيارته، مضيفة، أن لديه رخصة صيد للأسلحة النارية.
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