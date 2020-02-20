عبدالله جول مهاجمًا أردوغان: تركيا تعاني من غياب تأثير البرلمان

انتقد الرئيس التركي السابق والعضو المؤسس للحزب الحاكم في تركيا، عبدالله جول، النظام الرئاسي الحالي في البلاد والسياسة الخارجية لتركيا، موجها أسهم الانتقاد رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة "أحوال" التركية، عن جول، قوله: "النظام البرلماني هو الأمثل لتركيا حتى عندما كنت رئيسا للبلاد. كان اختياري هو أن يكون النظام نظاما ديمقراطيا برلمانيا كاملا.. لم يشهد البرلمان وضعا هامشيا كما هو الآن. تركيا تعاني من غياب تأثير البرلمان".

يذكر أن جول تولى منصب الرئاسة في تركيا بين عامي 2007 و2014، في الوقت الذي كان فيه حليفه المقرب آنذاك أردوغان رئيسا للوزراء.

وبعد تولي أردوغان الرئاسة في تركيا وقيادته البلاد نحو النظام الرئاسي والذي وسع صلاحيات منصب الرئاسة بشكل كبير، تخلى غول عن حضوره السياسي، مما جعل المراقبين يعتبرون أن غول عبر بطريقته عن غضبه من تصرفات أردوغان.