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تركيا تنشئ 3 نقاط عسكرية في سوريا

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:03 ص
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القوات التركية
القوات التركية
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أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في قرية بزابور بجبل الزاوية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وقد أفاد المرصد السوري، بدخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتألف الرتل من 80 شاحنة وعربة مصفحة ودبابات.

 

وتمركزت القوات التركية في أعلى قمة النبي أيوب الاستراتيجية التي تشرف على مناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، إضافة إلى أجزاء من طريق حلب-اللاذقية الدولي. وأضاف أن تركيا أنشأت أيضا نقطة عسكرية بالقرب من بلدة بسنقول الواقعة على ذات الطريق المعروف بـ "M4". وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة "خفض التصعيد" إلى 39.

 

وقد ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 2535 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7300 جندي تركي.

 

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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا القوات التركية 3 نقاط عسكرية

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