الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين: حالة الطقس اليوم مستقرة

طمأنت الأرصاد الجوية المواطنين بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم، معلنة أن البلاد تشهد طقس مستقر، يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه ألبحري شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد.





وقالت الأرصاد الجوية إن الشبورة الصباحية تتكون على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 1.8 إلى 2.3 متر ، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.





أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.2 إلى 1.8 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 18

السلوم 08 17

سيوة 07 20

بورسعيد 12 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 20

الاسماعيلية 10 21

السويس 10 20

العريش 11 18

رفح 09 17

رأس سدر 12 20

نخل 08 18

نويبع 15 20

طابا 13 19

كاترين 02 16

الطور 14 20

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 22

مرسى علم 13 23

الفيوم 08 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 21

أسيوط 07 21

سوهاج 07 21

قنا 08 22

الأقصر 13 23

أسوان 13 23

أبوسمبل 12 22

الوادى الجديد 10 22

شلاتين 15 24

ابو رماد 16 24

حلايب 17 22