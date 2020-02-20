هبوط اضطراري لطائرة روسية في مدينة ماغادان

أفادت وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، بهبوط طائرة خاصة من طراز "آن 2" اضطراريا، ما أدى إلى إصابة شخصين مما كانوا على متنها.

وكانت الطائرة تقل 14 شخصًا وهبطت اضطراريا بطريقة قاسية وحادة في مدينة ماغادان الروسية، ما أدى إلى إصابة شخصين، حسبما قال متحدث باسم الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية.

وأضاف: طبطت الطائرة بعد الإقلاع ما أدى إلى إصابة اثنين من ركابها. مؤكدًا أنه لا يوجد أي تهديد على حياة المصابين. أنهما في صحة جيدة.

وفي بيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية، أن طاقم الطائرة المكون من شخصين غادرها بسلام، فيما ارتفع عدد المصابين إلى ثمانية ركاب تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العناية الطبية.

وقال البيان، إن السلطات الروسية بدأت بالفعل في التحقيق بالحادث.