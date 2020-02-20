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الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. تفوق أحمر و"السعيد" الهداف التاريخي

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:48 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سيكون ملعب هزاع بن زايد مسرحا لمباراة من العيار الثقيل، بين فريقا الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري، في السادسة مساء اليوم الخميس.


ويتسلح الأهلي بتفوقه التاريخي على الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات، حيث سبق وتقابل "القطبين" في 235 مباراة، فاز المارد الأحمر في 101 مباراة مقابل 57 انتصار للفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 77 مباراة بين الفريقين.

 

سجل لاعبو الأهلي 144 هدفا في مواجهاته ضد غريمه التقليدي الزمالك، بينما سجل لاعبو الفريق الأبيض 100 هدفا.

 

تفوق كاسح للأهلي على الزمالك في السوبر المصري:

تقابل الأهلي مع الزمالك في 6 مباريات ببطولة السوبر المصري، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، ولم يحقق الفريق الأبيض أي انتصار.

 

توج الأهلي بكأس السوبر المصري 5 مرات على حساب الزمالك، بينما توج الفارس الأبيض بلقب البطولة مرة وحيدة على حساب الغريم التقليدي.. وجاءت المواجهات كالتالي:

 

- أول لقاء جمع بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري أقيم يوم 28 أغسطس عام 2003، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

 

- تجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري في 27 يوليو عام 2008 وفاز المارد الأحمر 2-0.

 

- التقي فريق الأهلي مع غريمه الزمالك مجددًا في بطولة السوبر المصري في 14 سبتمبر عام 2014، وفاز المارد الأحمر 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

- تقابل الأهلي مع الزمالك في 15 سبتمبر عام 2015 ببطولة السوبر المصري وفاز الفريق الأهلاوي 3-2.

 

- التقي الأهلي مع الزمالك في بطولة السوبر المصري للمرة الخامسة في 10 فبراير 2017 وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

 

- آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري أقيمت في 20 سبتمبر 2019، وفاز الفريق الأهلاوي بنتيجة 3-2.


-عبد الله السعيد هو الهداف التاريخي لمباريات القطبين في السوبر المصري، حيث سجل 3 أهداف.

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