ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصيره مع فريقه برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.





وأكد البرغوث الأرجنتيني استمراره مع الفريق الكتالوني، مشيرًا أنه يكن كل الحب للبرسا.

وتابع ميسي في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أحب برشلونة والمكان الذي أعيش فيه، كاستيلديفيلس، وأعيش حياة أحبها كثيرًا.

وأضاف: لدينا حياة طبيعية للغاية أحبها، لأنني أحب الروتين في مهنتي وفي حياتي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميسي سيتحدث عن العديد من الأشياء، مثل حظوظ برشلونة هذا الموسم في الفوز بدوري أبطال أوروبا واللعب أمام نابولي بملعب سان باولو الذي شهد تألق مواطنه دييجو أرماندو مارادونا، وكذلك عن مستقبله مع البلوجرانا.