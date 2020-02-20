بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها من طوكيو الجمعة

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الخميس، أن الحكومة قد رتبت رحلة إجلاء للرعايا البريطانيين على متن سفينة الرحلات "دايموند برينسز" لمغادرة طوكيو يوم الجمعة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



وقال راب في بيان: "سنواصل دعم الرعايا البريطانيين الذين يرغبون في البقاء في اليابان".



وعلي صعيد آخر، قال وزير بارز، اليوم الخميس، إن إندونيسيا "ملتزمة" بإجلاء 74 من مواطنيها من رحلة "دايموند برينسز" قبالة ميناء يوكوهاما الياباني الذي تأثر بتفشي فيروس كورونا.



وصرح موهير أفندي، كبير وزراء التنمية في إندونيسيا، للصحفيين إن الحكومة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعيدهم باستخدام سفينة بحرية أو بالطائرة.



كما أوضح مسؤول بوزارة الخارجية أنه أصيب اربعة اندونيسيين، ضمن طاقم السفينة السياحية، بالفيروس.



وذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، وفاة اثنين من كبار السن من سفينة كروز دايموند برينسيز المحجوزة قبالة يوكوهاما، أكبر تجمع للعدوى خارج البر الرئيسي للصين، مع وجود أكثر من 620 حالة.



من المقرر أن تغادر مجموعة ثانية من حوالي 600 راكب ياباني وأجنبي من دايموند برينسيس، اليوم الخميس، بعد أن تم إطلاق الدفعة الأولى من الحجر الصحي في اليوم السابق. كانت السفينة تحمل حوالي 3700 شخص عندما تم فرض الحجر الصحي في 3 فبراير.



كما قال مسؤولون إيرانيون إنه توفي شخصين بسبب المرض في إيران يوم الأربعاء مما رفع عدد القتلى خارج الصين القارية الى ثمانية. إذا تم تأكيد الوفيات المبلغ عنها على متن سفينة الحجر الصحي، فإن عدد القتلى خارج البر الرئيسي للصين سيصل إلى 10، حسب حصيلة رويترز بناءً على بيانات رسمية.

