حريق داخل جمعية زراعية بنجع حمادي في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بشمال محافظة قنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل بالجمعية المشتركة التابعة لمديرية الزراعة بنجع حمادي.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد باندلاع حريق بالجمعية المشتركة، بجوار مسجد السلام بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، والذي أدى إلى احتراق بعض محتويات الجمعية من مكاتب وأنتريه وثلاجة وتكييف وبعض الملفات.



وتمت السيطرة برئاسة المقدم أحمد نعيم، رئيس وحدة الحماية المدنية بشمال قنا، على الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

