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إندونيسيا تستعد لإجلاء مواطنيها من السفينة المنكوبة باليابان

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:34 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال وزير بارز، اليوم الخميس، إن إندونيسيا "ملتزمة" بإجلاء 74 من مواطنيها من رحلة "دايموند برينسز" قبالة ميناء يوكوهاما الياباني الذي تأثر بتفشي فيروس كورونا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وصرح موهير أفندي، كبير وزراء التنمية في إندونيسيا، للصحفيين بأن الحكومة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعيدهم باستخدام سفينة بحرية أو بالطائرة.

كما أوضح مسؤول بوزارة الخارجية أنه أصيب اربعة إندونيسيين، ضمن طاقم السفينة السياحية، بالفيروس.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، وفاة اثنين من كبار السن من سفينة كروز دايموند برينسيز المحجوزة قبالة يوكوهاما، أكبر تجمع للعدوى خارج البر الرئيسي للصين، مع وجود أكثر من 620 حالة.

من المقرر أن تغادر مجموعة ثانية من حوالي 600 راكب ياباني وأجنبي من دايموند برينسيس، اليوم الخميس، بعد أن تم إطلاق الدفعة الأولى من الحجر الصحي في اليوم السابق. كانت السفينة تحمل حوالي 3700 شخص عندما تم فرض الحجر الصحي في 3 فبراير.

كما قال مسؤولون إيرانيون إنه توفي شخصين بسبب المرض في إيران يوم الأربعاء مما رفع عدد القتلى خارج الصين القارية الى ثمانية. إذا تم تأكيد الوفيات المبلغ عنها على متن سفينة الحجر الصحي، فإن عدد القتلى خارج البر الرئيسي للصين سيصل إلى 10، حسب حصيلة رويترز بناءً على بيانات رسمية.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سفينة دايموند برينسيز اندونيسيا السفينة السياحية

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