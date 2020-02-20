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روسيا تؤكد إصابة اثنين آخرين على متن سفينة اليابان بكورونا

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:20 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أكدت السفارة الروسية في اليابان، اليوم الخميس، إصابة شخصين روسيين آخرين على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي، رست بالقرب من طوكيو، تم تشخيصهما بفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت السفارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الروسيين سينُقلان إلى المستشفى قريبًا. وبذلك يرتفع عدد الروس الذين أصيبوا بالفيروس على متن سفينة الرحلات "دايموند برينسز"إلى ثلاثة.

تحتوي السفينة السياحية على أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين. كما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الخميس، أنه لقي اثنين من الركاب حتفهم، وأن هناك 29 شخصا في حالة خطيرة.

تم حجز السفينة، التي تديرها شركة كارنيفال كورب (CCL.N)، للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا السفينة السياحية

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