ترامب: الصين تحاول جاهدة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة على ثقة من أن الصين "تحاول جاهدة" في معالجتها لتفشي فيروس كورونا، في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من يوم الأربعاءن وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



أبلغت الصين عن انخفاض حاد في حالات الإصابة الجديدة في المقاطعة التي تقع في قلب انتشار الفيروس، رغم أن عدد المصابين بأكثر من 2000 يصنف الوباء بين أكبر حالات الطوارئ الصحية العالمية في العقود الأخيرة.



وقال ترامب في مقابلة مع Fox 10 Phoenix: "حسنًا، أنا واثق من أنهم يحاولون جاهدين.. أعتقد أن الأرقام ستتحسن تدريجيًا مع تقدمنا".

