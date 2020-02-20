اليابان تؤكد وفاة اثنين علي متن السفينة السياحية

ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، وفاة اثنين من كبار السن من سفينة كروز دايموند برينسيز المحجوزة قبالة يوكوهاما، أكبر تجمع للعدوى خارج البر الرئيسي للصين، مع وجود أكثر من 620 حالة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



من المقرر أن تغادر مجموعة ثانية من حوالي 600 راكب ياباني وأجنبي من دايموند برينسيس، اليوم الخميس، بعد أن تم إطلاق الدفعة الأولى من الحجر الصحي في اليوم السابق. كانت السفينة تحمل حوالي 3700 شخص عندما تم فرض الحجر الصحي في 3 فبراير.



وُضع مئات الأشخاص الذين غادروا السفينة يوم الأربعاء في الحجر الصحي مرة أخرى في بلدانهم الأصلية، حيث وضعت أستراليا وهونج كونج مواطنيهم العائدين في عزلة خاضعة للإشراف لمدة أسبوعين آخرين.



تم نقل الركاب الذين يصلون إلى هونغ كونغ مباشرة في الحجر الصحي في مبنى سكني عام جديد. وضعت مجموعة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الحجر الصحي في معسكر تعدين قديم خارج داروين في أقصى شمال البلاد.



كما قال مسؤولون إيرانيون إنه توفي شخصين بسبب المرض في إيران يوم الأربعاء مما رفع عدد القتلى خارج الصين القارية الى ثمانية. إذا تم تأكيد الوفيات المبلغ عنها على متن سفينة الحجر الصحي، فإن عدد القتلى خارج البر الرئيسي للصين سيصل إلى 10، حسب حصيلة رويترز بناءً على بيانات رسمية.

