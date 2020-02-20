تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين قطبين الكرة المصرية الأهلي ونظيره الزمالك، مساء اليوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي، على لقب كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On Sport على تردد: 10853- ومعدل ترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب: أفقي، بتعليق بلال علام ومحمد الكواليني.

كما سينقل اللقاء عبر قناة Time Sport، على تردد: 11449، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي.

فيما ستذيع قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة مباراة السوبر عبر تردد: 12226، معدل الترميز: 27500، القمر الصناعي: NileSat – نايل سات - الاستقطاب: أفقي H، بتعليق سعيد الكعبي، وفارس عوض، وعصام عبده.

فيما تأتي قناة كلاسيكو العرب 2020 على النايل سات : بتردد 12091، معامل الترميز 27500.